الأوقاف تستطلع رأي المواطنين في شعارها: هدفنا الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف

طرحت وزارة الأوقاف، استطلاع رأي، لمعرفة رأي جميع العاملين في وزارة الأوقاف والمحبين لها في شعارها المقترح، من ناحية الشعار المقترح، وفلسفته.

الشعار يلخص فلسفة الوزارة

وأكدت الوزارة في استطلاعها أن الشعار يلخص فلسفة وزارة الأوقاف القائمة على تبني منهج التجديد في إطار الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف، مضيفة: «واعتمادنا الراسخ على كتاب الله (عز وجل) وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)، مع إيماننا بأهمية إعمال العقل في فهم صحيح النص، وإحلال طرق الفهم والتفكير محل آليات الحفظ والتلقين، والعمل على ترسيخ أسس تسامح الأديان والحضارات وفقه العيش المشترك، مع العناية ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى».

تنمية مال الوقف

وتابعت وزارة الأوقاف في بيان لها منذ قليل: «كما يتضمن الشعار حرص الوزارة على تنمية مال الوقف وجميع الموارد الذاتية للوزارة، وعلى جعل النماء خطًا ثابتًا في رؤيتها ورسالتها، سواء في دعوتها إليه، أم في تطبيقاتها له من خلال دور هيئة الأوقاف المصرية، وجهود الوزارة في خدمة المجتمع».