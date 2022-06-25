فى ذكرى ميلاده.. كواليس انفصال محرم فؤاد وعايدة رياض بسبب الفن

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير محرم فؤاد الـ88، والذي رحل عن عالمنا منذ 20 عامًا بعد أن ترك أثرًا فنيًا وغنائيًا كبيرًا.

محرم فؤاد انفضل عن عايدة رياض بسبب مشهد

محرم فؤاد خلال مسيرة حياته تزوج عدة زيجات من شخصيات فنية مهمة، منها ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، وأيضا الفنانة عايدة رياض التي لم يستمر معها كثيرًا، وقرر الانفصال عنها بسبب عملها الفني.

عايدة رياض في تصريحات سابقة لها كشفت أن سبب طلاقها وانفصالها عن محرم فؤاد كان بسبب مشاهد في مسلسل المال والبنون، موضحة: «كنت في فترة ما ابتعدت عن الفن، ثم رجعت بفضل المخرج مجدي أبوعميرة، وكنت وأنزل السينما الصبح وبعدين أروح المسرح، وكنت بنزل الصبح وأرجع الساعة 3:30 الفجر، محرم أكيد كان بيضايق، وأنا ماصدقت رجعت تاني».

عايدة رياض: كنت برجع متأخر بسبب التصوير

وأضاف: «هو افتكر لما يسمح لي أشتغل إني أشتغل عشان يسكتني شوية، ولكن الموضوع كبر، وبأرجع متأخر وبلاقيه قاعد مستني ومتعصب، وعشت معاه في رعب، وكان بيتخانق ويقول لي البيت بقى بانسيون».

واستكملت: «رفض أنزل أوردر لمسلسل المال والبنون، لكني أصريت وحصلت مشادة عملت فيها إني مجنونة، ومسكت الأزايز وبقيت أخبطها، فقال لي انزلي ولمي هدومك، بعد خناقة جامدة قعدت ساعتين أو تلاتة، وروحت بشنطة هدومي للمخرج مجدي أبوعميرة».