مرت فوق رأسه بسرعة طائشة.. مصرع شخص دهسته سيارة نصف نقل بضواحي بورسعيد

لقى شخص خمسيني مصرعه، مساء اليوم الجمعة، بعدما صدمته سيارة نصف نقل مسرعة، أثناء عبور الطريق، في منطقة السيدة نفسية، بحي الضواحي في بورسعيد.

كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول إسماعيل إسماعيل سليم، 54 سنة، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى النصر، عن طريق الإسعاف، وتبين من الكشف الطبي المبدئي، إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، أدى إلى وفاته في الحال.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الرجل الخمسيني، صدمته سيارة مسرعة وقت عبور الشارع، ومرت فوق رأسه بعدما سقط أرضا، وجارٍ ضبط السيارة، فيما أمر مدير الأمن، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات، التي قررت وضع الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفى.

أهالي السيدة نفيسة ينددون برعونة السائقين

ندد أهالي منطقة السيدة نفيسة في بورسعيد، بالحادث ورعونة سائقي السيارات في القيادة، وعدم مبالاتهم بالمارة والشوارع المزدحمة، وطالبوا بتفعيل قوانين صارمة، ضد تجاوز السرعة الزائدة في القيادة، التى تؤدي إلى إزهاق أرواح بريئة.