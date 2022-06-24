مصرع سيدة خمسينية دهسا تحت عجلات سيارة نقل في المنيا

لفظت سيدة، أنفاسها الأخيرة، بعدما دهستها سيارة نقل بمقطورة، كانت تسير في منطقة شرق الترعة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة، التي تباشر التحقيق.

سيارة نقل بمقطورة تدهس سيدة خمسينية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بمصرع سيدة تحت عجلات سيارة نقل، ناحية شرق الترعة بمركز سمالوط.

وانتقل علي الفور لمحل الواقعة، العميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، والرائد محمد عليوة رئيس مباحث المركز بشرق، ورجال النيابة العامة، لمعاينة محل الواقعة.

وتبين مصرع سيدة تدعي «زهور ع. م.»، 57 سنة، صدمتها سيارة نقل بمقطورة، تحمل رقم «ي. ع. د.» وسائقها يدعي «حمادة م. م.».

كسور وارتجاج وعدم وجود شبهة جنائية

نقل الجثمان، لمشرحة مستشفي سمالوط النموذجي، تحت تصرفات النيابة العامة، ووقع مفتش صحة مركز سمالوط، الكشف الطبي عليها، وتبين أن السيدة لفظت أنفاسها الأخيرة، وبها كسور وارتجاج ما بعد الاشتباه، وعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة.

وصرحت النيابة العامة، بدفن الجثمان وتسليمها لأهلها، نظرا لعدم وجود شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على السائق والسيارة، لحين انتهاء التحقيقات.