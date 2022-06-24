ما هي الحروف الساكنة في اللغة العربية؟.. اعرف الإجابة بالتفصيل

حدد الدكتور ربيع عبدالوهاب، معلم لغة عربية، الحروف الساكنة في اللغة العربية، موضحاً أن الحروف الساكنة هي ما يأتي فوقه علامة سكون أي يوضع علية « ْ» أو ما نقف عليه في الكلام، مؤكداً أن الحروف الساكنة تعرف أيضًا باسم الأحرف النائمة، كما هناك خمسة أحرف تعرف بحروف القلقلة كما أنها تعرف في كلمة مجمعة «قطب جد».

الحروف الساكنة في اللغة العربية

وأضاف «عبدالوهاب» لـ«الوطن»، أن الحروف الساكنة في اللغة العربية هي أنه إذا كان على الحرف سكون « ْ» أو كان حرفًا ممدودًا وهو الذي نقف عليه في الكلام، يطلق عليه حرف ساكن، كما أن الحروف الساكنة عددها 28 حرفًا.

وأكد الدكتور ربيع عبدالوهاب، أن النطق الأصح للحروف الساكنة ليس المتعارف عليه: «مثال توضيحي تَأْ أو تئْـ أو تؤْ» بل الأصح للوصول إلى النطق الصحيح تفسيرهم بهذا النطق وهو «أَتْ، إِتْ، أُتْ».

وفي سياق متصل، قدم إبراهيم موسى، مدرس لغة عربية، مراجعة اللغة العربية فرع النحو بالإجابات لطلاب الثانوية العامة 2022، من منصة محتوى نجوى ليمتد، لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة التي تركز على الفهم قبل انطلاق الامتحانات، موضحاً أن مراجعة اللغة العربية فرع النحو بالإجابات لطلاب الثانوية العامة 2022 عبارة عن 61 صفحة شاملة أسئلة «اختيار من متعدد» بإجابتها.

يمكن الاطلاع على مراجعة اللغة العربية من هنــا.

وأكد إبراهيم موسى، على الطلاب بضرورة عدم التسرع في الخروج من اللجنة بمجرد الانتهاء من الحل فمراجعة الإجابات للحلول ضرورية بعد الانتهاء من الإجابة على الأسئلة وضرورة التوجه بالسؤال للملاحظ حول أي شيء يريد الطالب الاستفسار عنه والتزام الهدوء وتجنب التوتر أو الحديث مع أي زميل أو زميلة في اللجنة.