نقل والدة صابر الرباعي إلى المستشفى في تونس

أعلن الفنان صابر الرباعي تعرض والدته لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

صابر الرباعي: ألف سلامة عليكي يا أمي

ونشر الفنان صابر الرباعي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة بصحبة والدته بالمستشفى معلقا «ألف سلامة عليكي يا أمي وبعد الشر عليكي».

صابر الرباعي كان قد كشف عن وقوعه في حب فتاة أكبر منه بـ15 سنة وهو بسن صغيرة خلال أحد البرامج التليفزيونية مؤخرا.

كما أنه كشف أيضا عن أن والدته لم تكن ترغب في إنجابه، وذلك لأنه الابن الأخير بعد أربع أخوات وكانت ترى والدته بأنه عبء وخطأ ويجب إصلاحه.

الرباعي يكشف عن اسمه الحقيقي

وكذلك كشف صابر الرباعي عن اسم الحقيقي وهو «بركات» وهذا الاسم اختارته والدته له لأنه يعنى باللهجة التونسية «انتهينا» ولكن عندما كبر أطلقت عليه مربيته اسم «صابر».