صابر الرباعي: فيه ناس اتظلمت في «ذا فويس» خاصة في مرحلة المواجهات

أكد الفنان صابر الرباعي، أنه كان مرشحا للدور الذي قام به الفنان أشرف عبدالباقي، في فيلم «حب البنات» مع الفنانة ليلى علوي والفنانة حنان ترك وهنا شيحة، وأنه اعتذر وقتها عن المشاركة، مشيرًا أنه لم يكن يبحث عن فرصة تمثيل وقتها، لافتًا أنه الآن يمكن أن يقبل أداء دور فني.

وأوضح صابر الرباعي، خلال لقائه مع أسما إبراهيم، في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنه لم يرى أبناءه وهم يكبرون ولم يعطهم من وقته، وأنه يحاول تعويضهم، خاصة أبنائه الصغار خاصة، وأنه بلغ مكانة وشهرة فنية وأصبح وضعه الآن مختلفا عن البداية، مؤكدًا أن سفرياته الآن أصبحت قليلة ومتقطعة، ولم يعد يسافر فترات طويلة مثل الماضي ليعوض أبناءه الصغار، معتبرًا أنه لم يعطي أبناءه الكبار حقهم، وأنه كان مجبرا ومرغما على ذلك.

هناك مواهب تعرضت للظلم

واعترف صابر الرباعي، أن هناك بعض المواهب التي تعرضت للظلم في برنامج «ذا فويس» خاصة الموهبتان «محرزية من تونس وولاء»، معتبرًا أنهما ظلما في مرحلة المواجهات المباشرة، وأنهما كانا من الأصوات الرائعة ومن مستوى عال من الأداء.

عيبي أني مسالم جدًا

وأشار «الرباعي»، أن عيبه الوحيد «مسالم جدًا»، معتبرًا أن هذا عيبا عندما يكون مع بعض الناس، مؤكدًا أنه يحب البساطة ولا يحب العنجهية والنفاق وحب السيطرة.

واعتبر صابر الرباعي هجوم المطرب إيهاب توفيق على لجنة تحكيم «ذا فويس»، رغبة منه في أن يخوض هذه التجربة، مؤكدًا أنه يستحق وأنه كان من الممكن أن يضيف للبرنامج، مشيدًا بمكانته وتاريخه الفني.