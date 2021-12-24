تفاصيل أزمة صابر الرباعي وحسن شاكوش: صوتك أشبه بالإناث.. والأخير يرد

شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل في الوسط الفني، بعد حلقة الفنان التونسي صابر الرباعي، بإحدى البرامج التليفزيونية على قناة القاهرة والناس، الذي تحدث خلالها عن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

صابر الرباعي يسخر من صوت حسن شاكوش

وقال «الرباعي» في لقائه التليفزيوني، إن طبقة صوت حسن شاكوش، مختلفة تمامًا عن كافة زملائه المطربين، كونها عالية وتقترب بشكل كبير من طبقة السيدات، وأن هذه الطبقة غير متوفرة في أي صوت رجالي آخر.

بينما رفض الحديث حول تفاصيل إيقاف حسن شاكوش عن الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية قائلًا: «قرار إيقافه لا يعنيني، والفنان هاني شاكر أخذ ذلك القرار بشكل هو أدرى به ويعرف تفاصيله وأكيد لديه الحق في اتخاذه»

حسن شاكوش يرد على تصريحات صابر الرباعي

كما رفض صابر الرباعي التعليق على قيام حسن شاكوش بغناء أغنيته الشهيرة أتحدى العالم، على طريقة المهرجانات، مؤكدًا أن ليس لديه رد على ما فعله مؤدي المهرجانات، ولم يتوقف صابر الرباعي عند ذلك، بل رفض غناء أغنية حسن شاكوش الشهيرة «بنت الجيران»، مؤكدًا أنه لا يحفظ كلماتها.

على الجانب الآخر، رد حسن شاكوش على صابر الرباعي بعد أن نشر صورة بها تصريحاته وكتب على صفحته بموقع «فيس بوك»: «الحمد لله، ده شرف ليا وكلام حضرتك يا نجم فوق دماغي».

جدير بالذكر أن حسن شاكوش كان قد منع من الغناء منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارًا بسحب تصريح الغناء السنوي لشاكوش بسبب إهانة كافة عازفي الإيقاع، على خلفية أزمته مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، التى تم فيها إيقاف الأخير لمدة شهرين فقط، ومنذ ذلك التوقيت وحسن شاكوش ممنوع من الغناء في مصر، لكن يحق له إصدار أعماله الموسيقية في الدول العربية.