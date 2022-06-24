باحث إنتاج حيواني: أبحاثي توصلت لزيادة حجم الدواجن لـ2 كيلو خلال أقل من شهر

أكد الدكتور أحمد العليمي، الباحث بقسم الإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث التابع لجامعة القاهرة، والحاصل على جائزة الدولة للتفوق، أنه تشرف بالحصول على هذه الجائزة التي تخضع لتقييم كبير، خاصة من الجهة التي يعمل بها، لافتًا إلى أن أبحاثه نشرت في دوريات علمية عالمية محكمة وخاضعة للمراقبة ومفتوحة للمشاركة عالميًا.

وأوضح العليمي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه قدم أبحاثا خلال 20 عاما في مجال تغذية الحيوانات، خاصة الدواجن والمواشي، مشيرًا إلى أن أبحاثه توصلت لزيادة حجم الدواجن لـ2 كيلو جرام خلال أقل من 30 يوما.

التغذية مهمة لرفع المناعة

وشدد العليمي على أهمية تغذية الحيوانات ودورها في رفع المناعة، بالإضافة للمردود الاقتصادي لها باعتبار تربية الدواجن والمواشي والإنتاج الحيواني عمومًا مشاريع اقتصادية في الأساس.

واستعرض العليمي الأبحاث التي أجروها في مجال التغذية الحيوانية، لافتًا إلى أنهم توصلوا لمادة بديلة لفول الصويا التي يتم استيرادها وموجودة في المجاري المائية وتصل نسبة البروتين فيها لـ40% بينما تصل نسبة البروتين في فول الصويا لـ 46% ويرتفع سعرها وتكلفة استيرادها بسبب الظروف الحالية، مؤكدًا أنه يمكن استبدال هذا النبات بفول الصويا الذي نستورده.

وأشار إلى أن هذه المادة هي نبات الأزولا والذي يتواجد في المجاري المائية ويمكن زراعته بأي نوع مياه ويعطي 10 أضعاف كمية البرسيم في الشهر، حيث يعطي البرسيم 3 أطنان بينما تعطي إنتاجية نبات الأزولا 30 طنا شهريًا، مشددًا على أن هذه المواد تزيد الإنتاج وتعمل على رفع جودة اللحوم وجارٍ العمل على إنتاجها بأشكال مختلفة لاستخدامها في الإنتاج الحيواني بمصر.