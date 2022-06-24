محمد عبدالحكم: مصر استعادت دورها المؤثر والفعال دوليا خلال 8 سنوات

قال السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية سابقا، إن الخارجية المصرية خلال الـ8 سنوات الماضية شهدت طفرات كبرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ اتسمت بالنشاط والقوة في كل الدوائر العالمية وعلى مختلف الأصعدة الدولية.

عبدالحكم: عودة الدور المصري المؤثر والفعال على المستوى الدولي

وأضاف «عبدالحكم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على قناة «DMC»، أنه خلال الـ8 سنوات الماضية، عاد الدور المصري المؤثر والفعال على المستوى الدولي بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية، كما أن خطاب الرئيس السيسي خلال حفل تنصيبه في 8 يونيو 2014، وضع فيه محددات الخارجية المصرية التي تقوم على الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

مصر تسعى لحماية مصالحها الاقتصادية والعسكرية والخارجية

وتابع: «تسعى مصر دائما لحماية مصالحها الاقتصادية والعسكرية والخارجية والدفاع عنها، في إطار من الشراكة لتحقيق مصالح مصر، كما أكد الرئيس السيسي، إقامة علاقات متوازنة وقوية مع القوى الإقليمية كأمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي، دون الوقوع في فخ الانحياز الأعمى لدولة بعينها».

وأوضح أن منتدى غاز شرق المتوسط، جاء في إطار اهتمام الرئيس بالبعد الاقتصادي لسياسة مصر الخارجية ودبلوماسية التنمية عبر تعظيم مصالح مصر الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم مصر مع كل مصادر التمويل الدولية، التي دائما ما تشيد بالإنجازات التي حدثت في مختلف القطاعات التنموية المصرية.