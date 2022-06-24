أستاذة بالقومي للبحوث تكشف عن ابتكارات جديدة: استخلاص مادة بديلة لعظم الإنسان

كشفت الدكتورة سالمة محمد نجا، الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث والحاصلة على جائزة الدولة للتقدير العلمي للمرأة، تفاصيل جديدة حول الأبحاث المصرية في التوصل لمواد نافعة للمجتمع من النفايات.

وتحدثت نجا خلال لقائها مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc» عن نجاح الأبحاث في استخراج مواد مهمة من بعض المخلفات مثل عظام السمك والذي تم استخراج منه مواد مهمة مثل أبدروكسي أباتيد والتي يمكن استخدامها في العمليات الطبية والجراحية كبديل للعظام.

مادة آمنة بديلة للعظام

وعددت نجا استخدامات هذه المواد في الأبحاث الطبية، كبديل للعظام واستخدامها كمادة تغطي المسامير والشرائح التي يتم تركيبها في العظام، علاوة على إمكانية استخدامها كبديل للعظام المتهتكة، حيث يقبلها جسم الإنسان وليس لها أي آثار جانبية بسبب كونها مواد طبيعية.

وأشارت إلى أنهم توصلوا لهذه المادة واستخرجوها بسعر رخيص مقارنة بأسعار استيرادها، مشيرة إلى أن سعر الجرام المستورد المصنع من مواد كيماوية يصل لـ100 جنيه بينما يصل سعرها من مواد طبيعية في مصر لـ300 جنيه.

وأكدت الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث أنهم أنهوا تجارب قياس الآثار الضارة وأنهوا كل الدراسات وتوصلوا لأنها مادة آمنة تماما وقابلة للوجود في جسم الإنسان وأنهم أجروا تجارب على الحيوانات وسيتم تجربة هذه المادة بشكل طبي على الإنسان بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

استخدام التلك لصناعة أفران السيراميك

كما كشفت الأستاذة بالمركز القومي للبحوث عن بعض التجارب الأخرى التي توصلت لاستخدام التلك منخفض القيمة لعوازل كهربية وصناعة أفران السيراميك منها باعتبارها مادة تتحمل الصدم الحراري وأيضًا مادة خبس النحاس والتي توصلوا لابتكار بلاط منها يسرب الشحنات الكهربية.

وتحدثت أيضًا عن نجاح الفرق البحثية في الوصول لمادة تصلح كعوازل كهربية يتم استخراجها من العادم الذي يخرج من عملية تبييض السكر حيث تم تحويله إلى عوازل كهربية ورفع قيمته «بدل ما يجف ويطير وخلصنا تماما المشكلة دي».