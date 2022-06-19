القومي للبحوث: حركة الفيروسات أصبحت سريعة ومواجهتها بالبحث العلمي والإجراءات الاحترازية

أكد الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن البحث العلمي يسير بصورة متقدمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، منوهاً بأن أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19»، بيَّنت مدى أهمية البحث العلمي في مواجهة الأزمات والمتعلقة بالفيروس، مضيفاً أن فترة القرن الحالي شهدت الفيروسات بمختلف أنواعها تحركاً كبيرا في طفراتها وسلوكياتها.

علي: العالم ليس في مأمونية كاملة بنسبة 100% من الفيروسات.. وطفرات كورونا حالية ضعيفة جدا

وأضاف رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيروس كورونا موجود ولكن جميع السلالات التي ظهرت مؤخراً ضعيفة ولا تقارن بالسلالات القديمة، وأن التحليل الجيني للفيروس لم تظهر أي طفرات جديدة أو غريبة، وحال رصد أي شيء سيتم الإعلان عنها، مؤكداً أنه بالنسبة لوضع كورونا «كوفيد 19»، فالوضع أصبح آمناً نوعاً ما وليس كلياً.

وأكد أن العالم بأكمله ليس بمأمن 100% عن الفيروسات وطفراتها، سواء كانت كورونا أو غيرها سواء قديم أو جديد، لافتا إلى أن حركة الفيروسات أصبحت سريعة جداً في القرن الحالي ولا يمكن توقع المستقبل بشأن تطورات وتحورات الفيروسات المختلفة، مؤكداً أنه يجب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة أي مرض وكذلك دعم وتنمية البحث العلمي لدوره الفعال خلال أزمة كورونا وكذلك والسعي نحو تمويل الباحثين لمواجهة أي أزمات.

الفيروسات التنفسية

وأكد رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات التنفسية بالقومي للبحوث، أنه لا يوجد ما يسمى بفيروس الطماطم أو الإنفلونزا، وأن ما يتم تداوله عبر المواقع هو بمثابة تكهنات.