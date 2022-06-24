مصرع طفل سقط من «شباك» منزله في الطابق الثالث بالبساتين: «كان بيلعب»

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد العقارات السكنية بمنطقة البساتين، وتلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة البساتين، بورود إشارة من المستشفى، بوصول «أنس. ه»، 10 أعوام، مصاب بكسور ونزيف داخلي، إثر سقوطه من علو، وتوفي في الحال جراء إصابته.

التحريات الأولية: لا شبهة جنائية في وفاة الطفل

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة البساتين إلى مكان الحادث، مدعومة بسيارة إسعاف، وعُثر على جثة الطفل، وبها عدة كسور وكدمات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وأشارت التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الطفل، إذ بينت أنه سقط من الطابق الثالث داخل المنور أثناء لهوه على الشباك.

انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة

وجرى إخطار النيابة العامة التي انتدبت عناصر الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل، ومعرفة سبب الوفاة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها، والتعرف على ملابسات الواقعة، كما استدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم.