عاجل.. سقوط 13 قتيلا من الروس والأوكرانيين بينهم طفل في قصف متبادل

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، مقتل 7 مدنيين بينهم طفل في قصف روسي على قافلة نازحين شمال شرق العاصمة الأوكرانيية كييف.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الروسية، أنّ 6 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة قصف للقوات الأوكرانية مستشفى في فولنوفاكيا في إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».

يذكر أنّ حرب طاحنة تدور على مشارف العاصمة كييف بين عناصر الجيش الروسي والقوات الأوكرانية، التي لا تزال تٌحكم سيطرتها على قلب العاصمة، بعدما قامت مساء أمس السبت بتفجير أحد أهم جسور العاصمة لمنع استخدامه من قبل الجيش الروسي.