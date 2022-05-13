سقوط طفل من الدور السابع في الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، حادثين لطفلين الأول سقوط طفل من الطابق السابع في إحدي العقارات، ومصرع آخر تحت عجلات القطار في السكة الحديد.

تفاصيل سقوط طفل في الإسكندرية

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع بشقة سكنية بعقار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، فيما تباشر النيابة التحقيق لكشف ملابسات وفاته.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم محرم بك، يفيد سقوط شخص من أعلى العقار رقم 1 بشارع بيرم بمنطقة محرم بك.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو «م.ال.أ»، 13 عاما، مسجاة بأرضية الشارع إثر شرفة الشقة سكنه بالطابق السابع بالعقار المشار إليه.

جرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة، في الإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك.

وتباشر الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيقات وسماع أقوال أسرة المتوفي، لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة أسباب وقوع الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تفاصيل مصرع طفل أسفل عجلات القطار بالإسكندرية

وكان لقي أمس طالب بالصف الثالث الإعداد مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار أبو قير أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان فيكتوريا شرقي الإسكندرية.