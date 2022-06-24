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محمود مسلم

بريد الوطن .. قطر

كتب:

الوطن
09:20 م | الجمعة 24 يونيو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

قَطر..

وانت بس يادوب محطة

بلفّك وآخدك

رايح جاى حتى

إن جبت آخرك..

حافظك حتة حتة

هاتروح منِّى فين؟

دانا يا ابنى هناك

ما تجيش فِ سكة قضبانها حديد

ده آخرك ليها بصَّة من بعيد

وكلامنا فعل مش بس حديت

تسابق مين؟!

هاسابق أكيد

                                               محمد خميس الحاوى 

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