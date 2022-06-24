بريد الوطن .. قطر

قَطر..

وانت بس يادوب محطة

بلفّك وآخدك

رايح جاى حتى

إن جبت آخرك..

حافظك حتة حتة

هاتروح منِّى فين؟

دانا يا ابنى هناك

ما تجيش فِ سكة قضبانها حديد

ده آخرك ليها بصَّة من بعيد

وكلامنا فعل مش بس حديت

تسابق مين؟!

هاسابق أكيد

محمد خميس الحاوى

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