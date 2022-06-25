يبحث الكثيرون عن أسعار العملات المختلفة بشكل يومي، ومن ضمنها سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة في القطاع المصرفي، إذ تحدد البنوك المصرية أسعارًا مختلفة للعملات بشكل مستمر.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم وفق آخر تعاملات وردت في مختلف البنوك منها، «البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، وبنك مصر، الأهلي، والمصرف المتحد»، قبل اليوم السبت الموافق 25 يونيو 2022.

وجاء سعر اليورو اليوم السبت 25-6-2022 في البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 19.75 جنيه للشراء و19.77 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.65 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم السبت نحو 19.61 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 19.75 جنيه للشراء و19.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم السبت الموافق 25 يونيو نحو 19.75 جنيه للشراء و19.86 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر اليورو نحو 19.80 جنيه للبيع و19.58 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ووصل سعر اليورو في بنك قناة السويس لنحو 19.73 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 25 يونيو.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت إلى نحو 19.73 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع.