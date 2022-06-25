وظائف خالية في السينمات بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط وخطوات التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» توفير عدد من فرص العمل للشباب الراغبين في الحصول على وظائف شاغرة، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، ليتم تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لشركة VOX Cinema فرع مول مصر، وذلك للراغبين العمل في السينمات أو الأشخاص الذين لديهم خبرة في هذا المجال.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها عن تلك الوظائف تفاصيل فرص العمل بأكملها، واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، وفق ما أعلنته الوزارة، كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

تنظم وزارة الشباب والرياضة الملتقى التوظيفي ليكون في فرع فوكس سينما داخل مول مصر على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 من الساعة 11صباحا إلى الساعة 4مساء.

الوظائف المطلوبة

1- مسئول خدمة عملاء.

2- مشرف السينما.

3- مقدم طعام.

4- باريستا.

5- طباخ.

6- فني.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في مول مصر 6 أكتوبر.

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية المعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة حاصل على مؤهل عالى أو طلبة ملتحقين بالجامعة.

- أن يكون الموقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين راتب مجزي ويكون حسب الخبرة.

- عدد ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات من بينهم ساعة راحة.

- طبيعة الشغل تكون بنظام شيفتات متغيرة.

- تمنح الشركة للموظفين العاملين بها عدد يوم إجازة فى الأسبوع -

توفر الشركة للمتقدمين للوظائف الخالية التدريب اللازم للعمل في السينمات للأشخاص الذين لم يكن لديهم خبرة.

- تمنح الشركة للعاملين تأمين طبى بالإضافة إلى تأمين اجتماعى.

وعلى الراغبين في التقديم في الوظائف الخالية يرجى ملء الاستمارة أو الحضور إلى مقر الشركة مباشرة، والموجودة في فوكس سينما داخل مول مصر على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 من الساعة 10صباحا إلى الساعة 3 مساء.