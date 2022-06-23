وظائف بمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.. اليوم آخر موعد للتقديم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس، آخر موعد للتقديم في وظائف مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية للمعلمين والإداريين، في محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، والتي فتح باب التقديم لها يوم 13 يونيو 2022 .

رابط التقديم وظائف مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابطا للتقديم على وظائف مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية للمعلمين والإداريين، من خلال إدخال البيانات «الرقم القومي، تاريخ الميلاد، محافظة الميلاد، النوع، المدرسة المتقدم لها، النوعية الوظيفية».

وترصد «الوطن» التخصصات والشروط المطلوبة للتقديم في وظائف مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية للمعلمين والإداريين، كالتالي:-

مسؤول شؤون الطلاب

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شؤون الطلبة.

مسؤول شؤون عاملين

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شؤون العاملين.

معلم لغة عربية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم لغة إنجليزية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم رياضيات

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم دراسات اجتماعية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم فيزياء

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم تربية رياضية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم كهرباء

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.