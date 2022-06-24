وظائف البنوك 2022.. اعرف الشروط المطلوبة للعمل في EGBANK وHSBC

وظائف البنوك 2022، واحدة من أكثر الكلمات التي كثر البحث عنها خلال الدقائق القليلة الماضية عبر محرك «جوجل» العالمي، إذ أن هناك أعداد كبيرة من الخريجين الجدد في كليات التجارة والحقوق وغيرهم يبحثون يوميا عن فرص للعمل داخل المؤسسات المالية والمصرفية.

وظائف البنوك 2022

وكشف كل من إيجي بنك وhsbc عن عدد من وظائف البنوك 2022، والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

ووفق الموقع الرسمي على الإنترنت لـ EGBANK، فإن البنك في حاجة إلى وظائف تفاصيلها، هي:

وظيفة ضابط التحصيل الداخلي في البنوك 2022

وضع EGBANK مجموعة من المهام التي يشترط أن يقوم الموظف بها، ومنها:

- متابعة العملاء المتأخرين في السداد في جميع المنتجات والتعامل مع تقارير التحصيل اليومية لتحصيل القروض المتأخرة.

- زيادة وعي العملاء من خلال تثقيفهم بشأن المدفوعات في الوقت المناسب لتقليل التأخر في السداد والتدفق من خلال الجرافات الأعلى.

- تتبع تقرير الإنتاجية الذي يوضح عدد المكالمات والوعود التي تم الوفاء بها.

- مسؤول عن حل الأسباب المختلفة لعدم تمكن العملاء من سداد مستحقاتهم.

- تحديد حسابات عالية المخاطر وتخطي للإحالات إلى مستوى أعلى.

- إبلاغ توصيات الدفع التي أثارها قادة الفريق للعملاء.

- تحديث ملاحظات المكالمات على ورقة المتابعة اليومية.

وظيفة مدير توثيق الائتمان

أما عن وظيفة مدير توثيق الائتمان، فتتطلب التالي:

- مراجعة وثائق التسهيلات الائتمانية للشركات التي تمت صياغتها لتنفيذ العميل لضمان الامتثال لها.

- شروط وأحكام الموافقة وأدلة التشغيل، الإصدار المسبق للأعمال.

- مراجعة مستندات التسهيلات الائتمانية المنفذة للشركات للتأكد من صحتها وإمكانية إنفاذها والامتثال لها.

- شروط وأحكام الموافقة ذات الصلة وأدلة التشغيل قبل تأكيد كمال المستندات.

- التنسيق مع شركاء الأعمال ذوي الصلة من أجل دقة المستندات.

- ضمان وحدة الضوابط والتقارير يتم تحديثها على النحو الواجب في الوقت المناسب وسليمة في جميع الأوقات.

وظيفة متخصص في ضمان الجودة

وجاءت تفاصيل متخصص في ضمان الجودة كالتالي:

- زيارة فروع EGBANK بانتظام لمراقبة وضمان الحفاظ على معايير الجودة وتحسينها باستمرار في جميع أنشطة خدمة العملاء.

- مناقشة نتائج زيارة الفرع مع مدير الفرع؛ تقديم المشورة لتحسين فرع imac ge ومستوى الخدمة.

- إرسال البيانات التي تم جمعها في كل زيارة إلى رئيس وحدة تقييم الجودة، للتحقق من صحة النتائج ومناقشتها في الفرع الذي تمت زيارته والإجراءات التصحيحية المقترحة.

- التنسيق مع اختصاصي إعداد التقارير والتحليل للتأكد من أن التقارير الفصلية لضمان الجودة توضح النتائج الصحيحة لزيارات الفروع.

- إجراء مقابلات مباشرة واستطلاعات عبر الهاتف مع عملاء EGBANK بانتظام للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع العملاء.

وعن وظائف HSBC فجاءت تفاصيل الوظيفة المطلوبة على النحو التالي:

وظيفة موظف الخط الأمامي - الثروة والخدمات المصرفية الشخصية

وتتطلب وظيفة موظف الخط الأمامي الأتي:

- الخريجين الجدد.

- مهارات قوية في التعامل مع الآخرين والتعاطف.

- مهارات صنع القرار الجيد والقدرة المثبتة على تقديم الدقة والكفاءة الحصول على مستوى الامتياز المناسب للدور وفقًا للنظام القياسي المهني (أو ما يعادله).