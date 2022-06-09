مايا دياب تدعم المثليين: «بحبهم وفيه أكثر من 70% من البشر كده»

تعرّضت الفنانة مايا دياب، لانتقادات تعرضت لها بعد غنائها في أحد النوادي الخاصة بالمثليين، مؤكدة احترامها ودعمها لهم.

الجمهور يتداول تصريحات مايا دياب لدعمها للمثالية

وتدوال الجمهور تصريحات مايا دياب التي تحدثت فيها عن دعم المثلية، وردت دياب في تصريحات بقناة lbc اللبنانية، على الانتقادات التي تعرضت لها، وقالت: «المثلية ليست عيبا وحاجة طبيعية، ومين أنا ومين الناس عشان نتكلم في حاجة زي دي أصلا كل واحد حر في حياته، البشر كلهم موجودين في الكرة الأرضية عشان نحب بعض، مش عشان نتكلم على بعض، والدين علمنا كدا إننا نحب بعض».

مايا دياب توضح حبها وتقديرها للمثليين

واستطردت مايا دياب: «اليوم يوجد أكثر من 70% من البشر مثليين، وبحبهم وبقدرهم وبوجه تحية لهم، أنا بغني لكل الناس لأننا نعيش مع بعض ولازم نتقبل بعض ودي تعليمات جميع الأديان».

يشار إلى أنّ الفنانة مايا دياب تعيش حالة نشاط فني، في الآونة الأخيرة، إذ طرحت العديد من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا، كان من بينها أغنية «أمي يا أمي»، والتي تُسلط من خلالها الضوء على رحلة الأمهات مع الإنجاب.