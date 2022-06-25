حظك اليوم برج القوس السبت 25-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يغلب على مواليد برج القوس طابع الكرم الشديد الذي يجعلهم ينفقون جميع أموالهم وما يكون في جيبهم دون حساب فهم يحبون تدليع أنفسهم ولا يبخلون عليها بشيء كما يصرفون على أحبائهم واصدقائهم ولا يستخسرون فيهم شيئا فهم يعرفون بطابع السخاء الكبير، كما أنهم يحبون الانطلاق والسفر والخروج والتنزه ولو بشكل يومي يخصصون وقتا من يومهم للذهاب خارج المنزل أو يستغلون الفرصة للسفر وزيارة أماكن جديدة مختلفة.

صفات مواليد برج القوس

مواليد برج القوس يكون تأثيرِهم فعّال أينما وُجدوا، نظرا لما يمتلكونه من روح تفاؤلية وروح فكاهة عالية وثقافة كبيرة تجذب انتباه من حوله سريعا، فهم يدخلون القلب بسهولة دون مجهود كما أنّهم يهتمُّون بالفلسفة وينجحون دائما في حل مشاكلهم بطريقة منطقية.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

يتواجد القمر اليوم في منزل الصحة بالنسبة لمواليد برج القوس وهذا يتطلب منهم أن يهتموا بصحتهم كثيرا كما يعدك القمر يعيش فترة حافلة بالنشاط ويساعدك ذلك على التقدم، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن مواليد برج القوس عليهم أن يعيشوا يومهم جيدا ولا يستسلموا للضغوطات رغم ما يحيط بهم من صعوبات، كما عليهم أن يتمتعوا بروح تفاؤلية وقد يدفعك ذلك للتأثير في الآخرين، وفق عبير في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.