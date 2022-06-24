عرض مجاني.. «بره المنهج» لـ ماجد الكدواني ينتظركم في دار الأوبرا

يعرض نادي السينما داخل دار الأوبرا المصرية، يوم الأربعاء المقبل، فيلم «بره المنهج» للفنان ماجد الكدواني والفنانة روبي، ومن المقرر أن يكون العرض مجاني، ويليه ندوة للناقد رامي المتولي، ومهندس الديكور علي حسام، ويدير اللقاء الناقد مصطفى كيلاني.

أحداث فيلم «بره المنهج»

تدور أحداث فيلم «بره المنهج» حول محاولة طفل يتيم يدعى «نور»، يبلغ من العمر 13 عاما، اكتسب احترام زملائه، من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأطفال المرور بقربه، ليكتشف أنه يسكنه رجل عجوز، يعيش هناك مختبئا من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والعجوز، ما يدفعهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

ويخاف زملاء «نور» منه، ويتهمونه أنه يتحدث مع شبح في بيت الأشباح، فيطلبون منه عدة طلبات، وبالصدفة يتم تحقيقها، ليؤكد ظن الجميع أنه مخاوي الأشباح، لكن في النهاية يخبرهم أن هذه كانت خدعة، لكنهم لم يصدقونه.

فريق عمل الفيلم

فيلم «بره المنهج من بطولة كل من ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، أحمد أمين، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح، أحمد عبد الهادي، محمد دياب، أمجد الحجار، عمر الشريف، محمد عبد العظيم، علي قاسم، ميساكج أحمد جابر، مصممة شريط الصوت سارة قدوري، مهندس الصوت علاء عاطف.

وفريق مونتاج، مكون من: أحمد يسري، رامي بكر، أحمد فوزي، جرافيكس تامر مرتضى وجورج عزمي، مكياج إسلام أليكس، دنيا صدقي، إنتاج أحمد جابر وشاهيناز العقاد، تأليف عمرو سلامة وخالد دياب، ديكور علي حسام، إخراج عمرو سلامة، تصوير أحمد بشاري شيكو، ملابس منى التونسي، موسيقى راجح داوود، تدريب ممثلين مروة جبريل.