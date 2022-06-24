ما هي الحروف المتحركة في اللغة العربية؟.. أستاذ لغة عربية يجيب

أجاب الدكتور ربيع عبد الوهاب معلم اللغة العربية، على سؤال: ما هي الحروف المتحركة في اللغة العربية؟ موضحا أن الفرق بين الحروف المتحركة والحروف الساكنة، أن المتحركة تأتي مضمومة بعلامة الضمة « ُ»، أو مكسورة بعلامة الكسرة « ِ»، أو مفتوحة بعلامة الفتحة « َ».

أضاف «عبدالوهاب» لـ«الوطن»، أن الحروف الساكنة في اللغة العربية، هي ما يأتي فوقها علامة سكون، أي يوضع عليها « ْ»، أو ما نقف عليه في الكلام، مشيرا إلى أنها تعرف أيضًا، باسم الأحرف النائمة، لافتا إلى أن هناك 5 أحرف تعرف بحروف القلقلة، وجمعت حروفها في جملة «قطب جد».

الحروف الساكنة

نوه الدكتور ربيع عبد الوهاب، إلى أن عدد الحروف الساكنة في اللغة العربية يصل إلى 28 حرفا، موضحا: «إذا كان على الحرف سكون ( ْ) أو كان ممدودًا، وهو الذي نقف عليه في الكلام، يطلق عليه حرف ساكن».

جمع كلمة حليب

تحدث عبد الوهاب، عن جمع كلمة حليب في اللغة العربية، التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة، قائلا: «إنه يمكن جمعها، لكن لا يكون الجمع دالاً على الكثرة، بل على تعدد الأنواع، بمعنى إذا اجتمع لدينا حليب نوق، مع حليب بقر، مع حليب غنم، مثلاً، جاز لنا أن نعامله معاملة المفرد الذي له جمع».

جمع كلمة سكر

قال الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية بجامعة بني سويف، إن كلمة سكر من الكلمات، التي يفهم المفرد والجمع من لفظها، مؤكدا أنها تُطلق على الواحدة والجمع، لأنها اسم جنس، مثل كلمة شاي وماء، فهي من الكلمات التي ليس لها جمع مشهور.

وأضاف «مبروك» لـ«الوطن»، أن كلمة سكر ليس لها جمع مشهور، لأنها تدل على المفرد والجمع، لافتاً إلى أنه يجب على الطلاب التدرب على الامتحان من خلال الإجابة على العديد من الأسئلة المتوفرة على المنصات التعليمية.