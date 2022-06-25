حظك اليوم برج الدلو السبت 25-6-2022 مهنيا وعاطفيا

العناد والغيرة من العيوب التي يمتلكها مولود برج الدلو، فهم لا يغيرون رأيهم بسهولة رغم ما يوجد بهم من ميزة استماع للآخرين ولكنهم لا يرضخون لآراء الآخرين ويقتنعون برأيهم كثيرا ولا يتنازلون عنه حتى لو كان خاطئا، حيث يعتقدون أنّ أفكارهم هي الصحيحة دائماً، كما أنهم يحبون الانعزال والجلوس وحدهم لفترات طويلة حيث يجدون راحتهم في ذلك وفي الابتعاد عن المشاركة في أي نشاطات أو تجمّعات؛ مما يُضيع عليهم الكثير من الفرص.

صفات برج الدلو

لا يوجد لدى مولود برج الدلو حلول وسطى، فالأمور عندهم إما أبيض أو أسود لا يوجد منطقة رمادية مما يجعلهم صعبين في التعامل مع مختلف الأمور.

توافق برج الدلو مع الأبراج الأخرى

يمكن أن يتوافق رجل برج الدلو مع نساء برج الحمل حيث تمتاز أنثى الحمل بقدرتها على فهم رجل الدلو، وتعمل على توصيل الراحة له وإعطائه شعور الأمان والسند والدعم والقوة مما يجعله يضحي بحريته الشخصية من أجل الحفاظ على هذه العلاقة بشكل عام.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

حاول أن تتعامل اليوم بهدوء من من حولك وكافة الأشخاص المحيطين بك حتى لا تقع في المشاكل والأزمات وذلك وفقا لما يطلبه من الوضع الفلكي، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

اليوم ليس جيدا لمواليد برج الدلو على المستوى العاطفي أيضا، حيث يتواجد القمر في وضع معاكس مما يتطلب منهم عدم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال، وفق حظك اليوم.