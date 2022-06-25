نجوم الفن يشيدون بفيلم محمد إمام الجديد: «مبروك يا عمهم»

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على تهنئة الفنان محمد عادل إمام بفيلم «عمهم» بعد طرح البرومو التشويقي للفيلم عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وعلق محمد عادل إمام على الإعلان الرسمي للفيلم، قائلا: «توكلنا على الله، الإعلان الرسمي لفيلم عمهم 7 يوليو بجميع سينمات مصر و 21 يوليو بجميع سينمات الوطن العربي».

وانهالت عبارات التهنئة من نجوم الوسط الفني، على الفنان محمد عادل إمام، وعلق كريم محمود عبدالعزيز قائلا: «مبروك ياحبي»، وقالت هدى المفتي إحدى بطلات العمل «خطير مبروك مبروك»، وقال محمد أنور: «حلو أوي مبروك ياعمهم»، وعلق سليمان عيد قائلًا: «ألف مبروك ياعمهم إعلان حلو أوي، وإن شاء الله الفيلم يحقق أكبر إيرادات».

موعد عرض فيلم عمهم في الوطن العربي

ومن المقرر ان يعرض فيلم عمهم في مصر اعتبارًا من 7 يوليو بجميع دور العرض في مصر، ويوم 21 يوليو بدور عرض السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، العراق، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ساحل العاج، مالي، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجابون، غينيا كوناكري، مدغشقر، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، السنغال، جيبوتي، تشاد وتوجو.ويعرض فيلم عمهم بطولة محمد إمام، يوم 23 يوليو المقبل في المملكة المتحدة وفرنسا حسبما اعلن الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي