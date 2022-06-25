أنواع اللام في اللغة العربية.. يبحث عنها طلاب الثانوية العامة

كشف إبراهيم موسى، معلم لغة عربية بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية، عن أنواع اللام في اللغة العربية التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة، موضحاً أنها تشمل لام التعليل وهي سبب لما قبلها مثال: أذاكر لأحقق النجاح، فيعرب فعل أحقق بالنصب.

أنواع اللام في اللغة العربية

وأضاف «موسى» لـ«الوطن»، أن أنواع اللام في اللغة العربية تشمل أيضاً لام الجحود وتسبق بكون منفى أي لم يكن وما كنت وما كنا: مثال ما كان الطالب ليضيع وقته، موضحاً أن فعل يضيع يعرب فعل مضارع منصوب بالفتحة.

وأكد إبراهيم موسى، أن أنواع اللام في اللغة العربية تشمل لام حرف جر وهي تضاف على الأسماء: مثال أذهب للمدرسة كل صباح، وتعرب المدرسة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة.

أنواع اللام في اللغة العربية لام التأكيد

وأيضاً من ضمن أنواع اللام في اللغة العربية، لام التأكيد ولا محل لها من الإعراب، فيقول إبراهيم موسى: والله لأجتهدن ويعرب فعل لأجتهدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ومثال آخر إنك لمحترم وتعرب كلمة محترم خبر إن مرفوع بالضمة.

وقدم إبراهيم موسى، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة في السطور التالية:

1- عدم السهر في الليلة السابقة على الامتحان لأن الامتحان مبني أكثر على الفهم والتركيز.

2- الوصول للجنة الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل ومعك الأدوات إضافة لرقم الجلوس.

3-قراءة رأس السؤال بعناية وأجيب على السؤال قبل رؤية الاختيارات ثم اختار الإجابة التي اتفقت مع إجابتي على السؤال حتى لا أقع في مشكلة التسرع.

4-لو صادفني سؤال عندي شك في الاختيار الصحيح يمكن وقتها تنفيذ استراتيجية الاستبعاد من الاختيارات أي أستبعد الاختيارات التي على ثقة أنها خطأ في النهاية سأستقر على الاختيار الصحيح.

5-إن صادفني سؤال يحتاج لتفكير أقوم بتحديده وأتركه لكي أقوم بحل الأسئلة التي بعده حتى لا يضيع الوقت ثم أعود له في النهاية بعد حل بقية الأسئلة.