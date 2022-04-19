بايدن يبلغ أوباما نيته الترشح لولاية جديدة.. وترامب منافسه المحتمل

كشفت مصادر لصحيفة ذا هيل الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ الرئيس الأسبق باراك أوباما أنه سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2024، في ظل احتمالات بأن يواجه منافسه السابق دونالد ترامب.

بايدن.. المرشح الديمقراطي الأكثر احتمالا

وقال مصدر مطلع للصحيفة إن الرئيس جو بايدن يريد الترشح، ومن الواضح أنه يُعلم الجميع، مشيرا إلى أنه رغم أن معدلات التأييد المتعثرة له، لا يزال بايدن المرشح الديمقراطي الأكثر احتمالا لهزيمة الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري المحتمل دونالد ترامب.

وقال مصدر آخر: إن بايدن يعتقد أنه الوحيد القادر على هزيمة ترامب، ولا أظن أنه يعتقد أن هناك أي شخص في الحزب الديمقراطي يمكنه هزيمة ترامب وهذا هو العامل الأكبر".

وكان بايدن وأوباما تناولا الغداء معا في وقت سابق من هذا الشهر، لكن من غير الواضح متى ناقش الجانبان أمر انتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة 2024.

الرئيس الأمريكي يتراجع في استطلاعات الرأي

وكان استطلاع لـ CNBC الأسبوع الماضي كشف أن 38% فقط من الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن كرئيس، بينما يعارضه 53%.

وستلقى الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على أي ترشح محتمل للرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن تسببت العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على روسيا ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في ارتفاع معدلات التضخم والأسعار في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يقلل من أسهم الرئيس الأمريكي الحالي.

وكان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أواخر العام الماضي، بما صاحبه من فوضى مروعة وانتقادات واسعة للإدارة الأمريكية حتى من جانب حلفائها، أحد أسباب الانتقادات التي تم توجيهها لإدارة الرئيس جو بايدن، لاسيما من جانب منافسه السابق دونالد ترامب، وهو الأمر الذي سيلقي بظلاله مجددا على أي منافسه جديدة بينهما.

بايدن في انتخابات 2024.. مرشح فوق الـ80

وسيكون عامل السن بلا شك في غير صالح الرئيس الأمريكي، حيث سيبلغ الرئيس وقتها أكثر من 80 عاما، في ظل مظاهر تُعرضه من الآن لانتقادات، كان آخرها ما رصدته وسائل الإعلام حول تخيله وجود أشباح ومحاولته تبادل السلام معهم باليد.