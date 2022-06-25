مجدي الطيب يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية: خضعت لجراحة عاجلة

طمأن الناقد الفني مجدي الطيب، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، عن حالته الصحية بعد تعرضة لكسر في القدم، في أثناء تواجده في دولة تونس.

وكتب مجدي الطيب قائلا: "عقب الأزمة الصحية، التي باغتتني في چربة؛ نتيجة انزلاق أدى إلى كسر مزدوج، قادني إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة، قطعت الخطوط الجوية التونسية عهدًا على نفسها بتسهيل إجراءات الانتقال، عبر خطوطها الجوية، وهو ما تحقق بالفعل؛ إذ صدرت التعليمات بضرورة إخلاء المقعد الذي بجواري في الطائرة المتجهة من جزيرة چربة إلى مطار قرطاج بالعاصمة تونس، رغم أن الطائرة لم يكن فيها موضع لقدم».

واضاف الطيب: «وتكرر الموقف في الطائرة المتجهة إلى القاهرة؛ إذ تركت المقعد الذي بيني وبين مرافقي الكاتب الصحفي الصديق محمد قناوي، خالياً طوال الرحلة. ليس هذا فقط بل استشعرت، ومعي أعضاء الوفد المصري، بأن ثمة حال من الاستنفار بين مسؤولي وموظفي الخطوط الجوية التونسية، في مطاري چربة وقرطاج وعند وصول الطائرة التونسية إلى مطار القاهرة».

واختتم: «شكرًا للشركة الوطنية التونسية التي ضربت مثالًا رائعًا في الرقي، والتحضر واحترام المواطن العربي، دونما النظر إلى جنسيته».

إصابة الناقد الفني مجدي الطيب بكسر في القدم

واعلن الناقد الفني مجدي الطيب، الثلاثاء الماضي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» إصابتة بكسر في القدم اليسرى، خلال تواجده في دولة تونس، للمشاركة في مهرجان جربة السينمائي.

وكتب: «لم أكن أود أن أشغلكم بشأن خاص، لكن ما دفعني للكتابة هى الرغبة في رد جزء من الدين الكبير، الذي أحاط بعنقي، وما زال يشملني بالدعم والرعاية، من الدولة التونسية، بأجهزتها الرسمية والشعبية، بعد ما تسبب انزلاقي بغرفتي بالفندق، في كسر مزدوج بقدمي اليسرى، استدعى نقلي على وجه السرعة، بجهد مشكور من إدارة الفندق، لأحد المراكز الصحية في چربة».