انفجار حافلة لنقل الحجاج اليمنيين شرق محافظة «أبين»

وقع انفجار، أمس الجمعة، استهدف حافلة نقل جماعي للحجاج اليمنيين، بمديرية مودية شرق محافظة «أبين» الواقعة جنوبي البلاد، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا، وقالت مصادر أمنية يمنية، إن مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة يدوية أثناء مرور الحافلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أضرار خفيفة خلفها الانفجار

وأشارت مصادر، إلى أن الأضرار التي خلفها الانفجار كانت خفيفة جدا، وتعرض عدد من ركاب الحافلة لإصابات طفيفة، كما تعرضت الحافلة لأضرار سطحية في زجاج النوافذ وأضرار في بدن الحافلة.

وأمس الجمعة، وصل أول فوج بري من حجاج اليمن إلى «مكة المكرمة» لأداء مناسك الحج، وقال وكيل وزارة الأوقاف اليمنية لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، إن عدد الحجاج الواصلين براً إلى مكة المكرمة، 200 حاج من ضمن 1533 عبروا المنفذ السعودي.

وأكد الرباش، أن عملية التفويج تتم بكل يسر وسهولة، مثمناً جهود الجهات ذات الاختصاص في المملكة العربية السعودية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وفي محافظة مأرب، الواقعة شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيين، اغتال مسلحون مجهولون، قائد اللواء الأول في «ألوية اليمن السعيد» بالمحافظة، أحد قادة السلفيين، عبدالرزاق البقماء، المعروف بـ«أبو حذيفة» في مديرية الوادي.

العثور على «البقماء» مقتولا داخل سيارته

وأشارت مصادر محلية وإعلامية، إلى العثور على «أبو حذيفة» مقتولا داخل سيارته وبصدره 5 طلقات من سلاح مسدس، في خط فرعي شمالي منطقة الراكه بـ«الوداي» شرق «مأرب».

من جانبه، أوضح مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن البقماء كان يدير مركزاً دينياً في «مأرب»، وسبق أن تعرض إلى محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في أبريل من العام قبل الماضي 2020.