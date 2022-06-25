عوض تاج الدين: «الجرعة الرابعة للقاح كورونا هنأجلها شوية»

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن فيروس كورونا لم يختفِ حتى الآن، سواء في مصر أو العالم، مشيرًا إلى أن 6 أسر من أصدقائه مصابين بفيروس كورونا.

وأوضح «تاج الدين» في تصريحات تلفزيونية، أن عدد الحالات قل وكذلك شدة الحالات وقوتها وحاجتها لدخول المستشفيات والرعايات المركزة أصبح أقل من الأول بكثير، لافتًا إلى أنه مازل هناك سخونية وسعال وألم في الزور وتكسير في الجسم كأعراض، مشددًا على نسبة الحالات البسيطة وصلت لـ95%، مضيفًا: «لكن الكورونا محليًا وعالميًا مازالت موجودة».

كل من يصاب بالبرد يرتدي الكمامة

وأشار أنه مازال يرتدي الكمامة ويعتبرها نمطًا في حياته، ويلتزم بها سواء بسبب كورونا أو لأسباب أخرى مثل البرد أو الانفلوانزا، مؤكدًا أن هذه الأمراض معدية بسبب رذاذ الجهاز التنفسي، ناصحًا كل من يعاني أعراض البرد والأنفلوانزا ارتداء الكمامة لحماية غيرهم، مشددًا ان الكمامة تحد كثيرًا من الاصابة بأمراض تنفسية أخرى غير الكورونا.

وتحدث عن التطعيم ضد فيروس كورونا مشيرًا أن الاقبال على التطعيم تحسن بشكل كبير، لافتًا إلى مصر لديها ميزة كبيرة وهي توفير جميع أنواع اللقاحات، مؤكدًا أنه تم تطعيم 60% من الفئات المستهدفة بجرعتين.

الجرعة الرابعة هنأجلها شوية

وأكد أن البعض يسأل عن الجرعة الرابعة، موضحًا: «الرابعة دي هنأجلها شوية والتطعيم بيقلل كثافة المرض وشدته وعنفه، ومبيمنعش المرض 100% ويساهم كثيرًا في تخفيف الأعراض وبالاحصائيات المؤكدة اللي عملناها في مصر بيقلل الحاجة لدخول المستشفيات، أو الرعاية المركزة أو يوضع على جهاز التنفس الصناعي».

ولفت إلى أن الجرعات الجديدة ستكون في بداية الشتاء، مشددًا على أن التطعيم ينتهي مفعوله بعد 6 شهور مؤكدًا أنهم سيقيموا حاجة المواطنين للتطعيم مرة أخرى من عدمه.