«الصحة» توجه نصائح للحجاج حال ظهور أعراض كورونا أثناء أداء المناسك

وجه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بوزارة الصحة والسكان، نصائح للحجاج المصريين الذين يترقبون سفرهم إلى المملكة العربية السعودية من أجل أداء فريضة الحج، للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه حال شعور أي حاج بأعراض كورونا عليه أن يلتزم العزل وحماية نفسه، فضلًا عن البعد عن المجموعات، وكذلك الجلوس في أماكن ذات تهوية جيدة حتى لا تزيد تلك الأعراض عليه أو ينقل العدوى لأحد.

كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

وأضاف «حسني»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يجب على الحجاج الذين يُصابون بأعراض كورونا أن يراقبوا تلك الأعراض، فإذا استمرت لمدة 24 ساعة يجب عليهم طلب الرعاية الصحية فورًا، موجهًا في الوقت ذاته مجموعة نصائح لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، حيث ذكر أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا وإصابتهم تعتبر أكثر خطورة، مشددًا على ضرورة حصولهم على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي توفرها الدولة.

حال شعور أي حاج بأعراض كورونا عليه أن يلتزم العزل وحماية نفسه

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يتناولون أدوية تنقص من المناعة مثل أدوية الكورتيزون وأدوية الأمراض المناعية، يجب أن يتناولوا التطعيم، كما أن الدولة المصرية وفرت نوعا من الأجسام المضادة المناعية الوقائية، فمثلا كبار السن الذين قاموا بزراعة الكلى أو زراعة أعضاء أخرى ويتناولون أدوية تثبط المناعة عليهم تناول هذه الأدوية.

وأشار إلى أن مستشفيات وزارة الصحة يتوفر بها هذا الدواء بترخيص طبي يحمل عاملًا من عوامل الخطورة المذكورة، إذ يتلقاها المريض في المستشفى، ولا يتم حجزه في المستشفى وإنما يتلقاها داخلها لأنها أجسام مضادة تؤخذ على مدار ساعة، ويتم متابعة المريض لمدة ساعتين بعدها ومن ثم يعود إلى منزله سالم غانم ومعه مناعة سلبية.