خبير: مصر حققت نموا خلال أزمة كورونا رغم انكماش اقتصادات الدول الكبرى

قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية معالجة اختلالات الموازنة العامة، وكذلك اختلالات الاقتصاد المصري خلال الإدارات السابقة، لافتًا إلى أن مصر أجرت تعديلات على شكل اقتصادها.

خطوات الإصلاح الاقتصادي ساعدت مصر على تخطي الأزمات

وأضاف «شادي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن خطوات الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، إضافة إلى زيادة احتياطي النقد الدولي، لافتًا إلى أن هذه الخطوات ساعدت مصر على تخطي الأزمة الاقتصاية الحالية.

المخزون النقدي أتاح شراء السلع الموجودة بأسواق العالم

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن توفر المخزون النقدي أتاح لمصر القدرة على شراء السلع الموجودة بأسواق العالم، ومن ثم تخطي ما تعرضت له العديد من الدول الكبرى من أزمات بسبب عدم توفر العديد من السلع مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

مصر تجاوزت 5 أزمات اقتصادية متتالية

وأشار «شادي» إلى تخطي الاقتصاد المصري 5 أزمات اقتصادية بكفاءة، وهي الأزمة الاقتصادية الداخلية المتمثلة في السيولة الاقتصادية والسيولة الأمنية التي تمت معالجتها بمواجهة الدولة للإرهاب، ثم الحرب التجارية الأمريكية الصينية، وأزمة الدورة الفائقة التي تضمنت الارتفاع الشديد في أسعار السلع، ثم جائحة كورونا، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه الخبير الاقتصادي إلى الضغط المجتمعي بالحكومة المصرية أثناء جائحة كورونا، والذي طالب الحكومة بضرورة الإغلاق، إلا أن الإدارة المصرية صممت على تحقيق التوازن بين الوضع الصحي وبين النشاط الاقتصادي، من خلال قيام الحكومة ببعض الإغلاقات الجزئية، وتطبيق العمل بالتناوب، وهو ما حقق التوازن لضمان توفير سبل الحياة والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه خلال أزمة كورونا انكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من 9%، في حين حققت مصر نمو بحوالي 3%، كما تجاوزت أزمة اللوجيستيات العالمية، حيث تواجدت السلع بكل المجمعات الاستهلاكية.