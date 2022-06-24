ارتفاع إصابات «كورونا» حول العالم إلى 547.3 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميًا منذ ظهور الفيروس في أواخر العام قبل الماضي 2019، 547 مليونًا و386 ألفًا و715 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و347 ألفًا و 567 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 522 ملايين و675 ألفا و831 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 7227إصابة بـ«كورونا»، بينها 111 حالة وافدة من الخارج، و10 حالات وفاة، ليصل إجمالي الإصابات بـ الفيروس إلى 18312993 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 24498 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، قالت حكومة كوريا الجنوبية، إن الأسر التي يقل دخلها عن حد متوسط ​​الدخل الأساسي فقط ستكون مؤهلة للحصول على البدل الخاص الممنوح لمرضى «كورونا» خلال فترة العزل، بدءًا من 11 يوليو المقبل، كما سيتم تقليص دعم الإجازة المرضية مدفوعة الأجر وتقديمها فقط للشركات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 30 موظفا.

كوريا الشمالية تسجل أكثر من 11010 إصابة بـ«كورونا»

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات الصحية، أكثر من 11010 إصابة بـ«كورونا» أو ما تطلق عليه البلاد اسم «الحمى»، ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن بيانات من مقر الوقاية من الأوبئة، أن إجمالي الإصابات ووصل إلى أكثر من 4.69 ملايين شخص، فيما تعافى أكثر من 4.67 ملايين شخص تماما، ولا يزال ما لا يقل عن 17740 حالة تحت العلاج.

الصين تسجل 18 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، أن البر الرئيس لـ البلاد، سجل 18 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، بينها 14 في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم وحالتان في «شنجهاي».

وفي وقت سابق، قالت «لجنة الصحة المحلية» في «شنجهاي»، إن المدينة سجلت حالتي إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، وحالة واحدة محلية بدون أعراض، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.