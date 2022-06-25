«الأرصاد»: نقدم أبحاثا وندوات لزيادة الوعي بمواجهة التغيرات المناخية

تتعرض بلدان وسط قارة أوروبا لموجة حر شديدة وجفاف لفترة طويلة تصل إلى الثلث الأول من الشهر المقبل، ويرجع ذلك إلى التوزيعات الضغطية في طبقات الجو العليا، إذ يؤثر مرتفع جوي على المنطقة لفترة طويلة ومن خصائص هذا المرتفع الجوي هو حجب أو حجز حركة الكتل الهوائية سريعا في المنطقة التي يؤثر عليها ويسمي «omega block».

شرق أوروبا وأفريقيا تتأثران بالمنخفضات الجوية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» أنَّ منطقتي شرق أوروبا وأفريقيا تتأثران بالمنخفضات الجوية التي تعمل علي ترطيب الأجواء نسبيا، لذلك ستؤثر هذه الأجواء لفترة طويلة علي المنطقة في معدلاتها الطبيعية دون ارتفاعات ملحوظة تذكر بل ستنخفض درجات الحرارة قليلا خلال الفترة المقبلة.

مصر تبذل جهودا ضخمة ومُتكاملة

ووفق هيئة الأرصاد، أصبحت التغيرات المناخية حقيقة لا تقبل الشك، لذا تبذل مصر جهودا ضخمة ومُتكاملة، سواء على مستوى المؤسسات أو السياسات، لمواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات التغير المناخي، لكن تظل هناك حاجة لعدد من الإجراءات المُكملة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّها ستعمل على تقديم أبحاث علمية وندوات تثقيفية لتنمية الوعي المجتمعي لدي العامة وغير المتخصصين في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية خلال الموسم الثقافي لهذا العام.