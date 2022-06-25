مصرع صياد في حادث سير ببورسعيد.. «كان بيعدي الطريق»

لقي صياد مصرعه، اليوم، في حادث سير بعدما صدمته سيارة مسرعة وهو يحاول عبور طريق «بورسعيد - دمياط»، عقب انتهائه من الصيد على شاطىء البحر المتوسط.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارًا بنقل أشلاء المسن للمستشفى

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول جثة محمد عبد محمد عبده 60 عاما، يقطن بمساكن عمر بن عبدالعزيز بحي الزهور إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد جثة هامدة، عبارة عن أشلاء، لقي مصرعه على الطريق.

التحفظ على جثة الصياد تحت تصرف النيابة

وتببن من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد ،أن المسن كان يصطاد على شاطىء غرب بورسعيد، وعندما انتهى حاول عبور الطريق لكن سيارة مسرعة أطاحت به في الهواء وتحول جسده إلى أشلاء.

وذكرت التحريات أنه يجرى العمل على ضبط السيارة، وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات والتحفظ على جثة المسن تحت تصرفها بمشرحة المستشفى ومعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن بورسعيد شهدت حوادث سير، خلال اليومين الماضيين، منها مصرع حارس عقار، أثناء عبوره الطريق بمنطقة السيدة نفسية بحي الضواحى في بورسعيد.

وتلقي مدير أمن بورسعيد إخطارًا من مستشفى النصر التخصصي، بوصول إسماعيل إسماعيل سليم، 45 عاما، حارس عقار، جثة هامدة إلى مشرحة المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف، وتبين من الكشف الطبي المبدئي إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى وفاته في الحال.