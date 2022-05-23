كشف لغز العثور على أشلاء سيدة في الإسماعيلية.. كلب بداية الخيط

نجحت وحدة مباحث مركز القنطرة غرب في الإسماعيلية في كشف لغز العثور على جثة مقطعة لأشلاء وملقاة في إحدى المناطق الزراعية على طريق الإسماعيلية-بورسعيد.

وبحسب المعلومات الأولية التي توصلت لها الأجهزة الأمنية، الجثة لسيدة في الثلاثينيات من العمر، وكانت تتردد على مركز القنطرة غرب خلال الفترة الماضية لشراء بعض الملابس والمستلزمات للاتجار بها.

كلب شوارع يكشف الجريمة

وتعود الواقعة إلى قبل أسبوع تقريبًا، إذ عثر أحد كلاب الشوارع على ساق بشرية قرب منطقة الإرسال في القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، ومحاولته الهرب بها في منطقة سكنية.

ولاحق مواطنون الكلب وتمكنوا من ضبط الساق، وإبلاغ قوات الشرطة التي وصلت لفحص الواقعة وتمشيط المنطقة بالكامل على مدار يومين متتالين.

وبحسب الأهالي وشهود العيان، نجحت قوات الشرطة في العثور على يدين للجثمان نفسه خلال عملية البحث، وهو ما أكد وجود شبه جنائية ومحاولة للتخلص من الجثمان.

التوصل إلى هوية الجثة

وأمر اللواء منصور لاشين مدير امن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي والمقدم محمد سكر رئيس مباحث القنطرة غرب لفك لغز الجريمة.

ونجح فريق المباحث خلال أسبوع التوصل لهوية السيدة المجني عليها في الواقعة، وبفحص شبكة علاقاتها توصل إلى الشكوك في عدة متهمين، إلى أن تم التوصل إلى المتهم الرئيسي.

وقالت المصادر الأمنية إنه تم خلال الساعات الماضية القبض على المتهم، فيما يجري ضباط البحث مناقشته خلال الساعات الحالية للتوصل إلى سبب ارتكابه للواقعة.