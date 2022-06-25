«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. والقاهرة تصل إلى 34 درجة مئوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم منخفضة عن الأمس بنحو درجتين إلى 3 درجات، وستعود إلى المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وستتحول من أجواء شديدة الحرارة إلى أجواء حارة في فترة النهار، وأغلب الكتل الهوائية الآتية من البحر المتوسط يكون فيها كميات كبيرة من بخار الماء.

ارتفاع الرطوبة والإحساس بالحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «ترتفع نسب الرطوبة في الجو، وبالتالي يكون إحساسنا بالطقس مع زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء».

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس في فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس في فترة الليل معتدلًا تمامًا على الأنحاء كافة وبخاصة في ظل وجود نشاط للرياح في فترة المساء، وتكون سرعات الرياح ما بين 35 و45 كم في الساعة، ما يجعلنا نشعر بشكل أكبر بانخفاض درجات الحرارة وعدم وجود نسب رطوبة في الجو.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يساعد على الإحساس بالأجواء المعتدلة في فترات المساء وفترات الليل، ومن المتوقع استمرار هذه الأجواء غدًا الأحد، ومع نهاية الأسبوع سيكون هناك انخفاضًا آخر في درجات الحرارة، بمتوسط 33 و34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.