محافظ الجيزة: تسكين 83 أسرة من قاطني العشش في «روضة السودان»

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، لتنهي بذلك عقودا طويلة من ظاهرة المناطق العشوائية وغير المخططة، وما كانت تتسبب فيه من مشكلات في البنية التحتية والخدمات، قبل أن تمتد إليها يد التطوير الشامل منذ قيام ثورة 30 يونيو المجيدة، التي وضعت بناء الإنسان وتوفير سكن كريم له على قائمة أولوياتها ضمن رؤية التنمية المستدامة.

تطوير كافة المناطق العشوائية

وقال محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية اليوم، إنه يجري تنفيذ التوجهات العامة للدولة والتكليفات الرئاسية بالاستمرار في جهود تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير المخططة من كافة الجوانب، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنة داخلها، فضلا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها، وتوفير مختلف الخدمات الأساسية لها.

توفير سكن كريم لمواطني عشش السودان

أشار محافظ الجيزة إلى أنه تم الانتهاء من تسكين 83 أسرة من قاطني ما كان يُسمى بـ«عشش السودان» في وحدات حضارية بروضة السودان، وذلك ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة لتسكين قاطني العشش وتوفير سكن كريم لهم.

وأعلنت محافظة الجيزة، قيام هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بالمتابعة الميدانية، لإجراءات تسكين الأسر المستهدف تسكينهم بالمرحلة الرابعة والأخيرة في «روضة السودان»، وسط فرحة وترحيب من المواطنين الذين أشادوا بحرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها بتلك المناطق، وضمان مستقبل أفضل لأبنائهم.

تنفيذ المشروع بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق الحضرية

وأكدت نائب المحافظ، أن الوحدات السكنية التي تم تسليمها للمستفيدين كاملة التشطيبات ومجهزة بالأثاث والاحتياجات الأساسية لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق الحضرية.