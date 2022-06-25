رئيس وزراء بريطانيا: سأستقيل إذا اضطررت إلى التخلي عن أوكرانيا 

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنَّه سيستقيل إذا اضطر إلى التخلي عن أوكرانيا.

وردا على سؤال من شبكة «بي بي سي» عما إذا كان يعتقد أن القيادة تتعلق بالأخلاق، وإذا كانت هناك أي ظروف قد يستقيل فيها، أشار إلى دعم أوكرانيا كقضية واحدة سيتنحى بسببها.

وقال جونسون: «بالطبع أعتقد أن الأمر يتعلق بالأخلاق، إذا تم طرح الأمر لي، فاضطررنا إلى التخلي عن القضية الأوكرانية لأنّها كانت صعبة للغاية وكانت تكلفة دعم هؤلاء الأشخاص كبيرة جدًا من حيث التضخم والضرر الاقتصادي، كنت سأقبل أنني فقدت حجة مهمة جدًا وسأفعل ذلك، لكنني لا أرى ذلك»، وفقا لما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

جونسون: التحول النفسي في شخصيتي لن يحدث بعد هزائم حزب المحافظين

ووفقا لـ«بي بي سي» قال بوريس جونسون إنَّ التحول النفسي في شخصيته لن يحدث بعد هزائم حزب المحافظين في الانتخابات الفرعية التي أدت إلى دعوات للتغيير.

طُلب من رئيس الوزراء الرد على رئيس حزب المحافظين أوليفر دودن، قائلاً إنَّه لا يمكن أن يكون «العمل كالمعتاد» بعد استقالته.

جونسون: أقبل بكل تواضع وصدق الانتقادات

وقال جونسون لـ«بي بي سي» إنَّه يقبل بكل تواضع وصدق الانتقادات التي يواجهها.

لكن في حديثه في برنامج «اليوم» على «راديو 4»، قال إنه كان عليه أن يميز بين «النقد المهم وما هو غير ذلك»، مضيفًا «الناخبون سئموا من الحديث عني».

وفي حديثه من اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في رواندا، قال مرارًا وتكرارًا إن السياسة أكثر أهمية من المزاعم حول سلوكه.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.