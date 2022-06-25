«الأعلى للجامعات» يناقش قواعد تنسيق 2022 والاستعداد لاختبارات القدرات

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، في اجتماعه الدوري، عددا من القواعد المهمة بشأن تنسيق القبول 2022، أبرزها مناقشة بعض المقترحات بشأن قواعد القبول لطلاب الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، وفقاً لعددٍ من الضوابط، خاصة الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية 2022.

ومن المقرر أن يناقش المجلس توصيات مجلس شؤون التعليم والطلاب، في هذا الشأن والمتمثلة في تحديد حدٍ أدنى بنسبة مئوية معينة من إجمالي النهاية العظمى للمجموع الاعتباري لكل شهادة للطلاب الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات بالجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعات 2022

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المجلس من المقرر أن يناقش الحدود الدنيا لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة في الجامعات 2022، بجانب مناقشة عدد من المقترحات بشأن قواعد تنسيق القبول لطلاب شهادات الدبلومات الفنية، وكذلك قواعد إجراء الاختبارات المركزية الموحدة، بجانب مناقشة التجهيزات النهائية المتعلقة باختبارات القدرات 2022.

قواعد تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2022

وتابعت المصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، بأن المجلس سيناقش اليوم أيضا عددًا من الضوابط والإجراءات لقبول طلاب الشهادات العربية والمعادلة، أبرزها مناقشة قواعد تحديد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية من الدول العربية للقبول في الجامعات، والمعاهد الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة، وهي «نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الشهادات الثانوية العامة المصرية في العام نفسه».