الأعلى للجامعات يعلن مدة اختبارات القدرات بكليات الفنون والإعلام والتمريض

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، الاستعداد التام لاختبار القدرات في الكليات التي تحتاج لذلك، مشيرة إلى أنه جرى إرسال القواعد الخاصة بالاختبارات وعدد الأسئلة والدرجات ونسب النجاح، للجامعات.

وقالت المصادر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ هناك ضوابط لاجتياز اختبارات القدرات 2022، من بينها تحقيق الحد الأدنى للالتحاق بكليات التربية الرياضية، كشرط أساسي للقبول بها، وفقاً للضوابط التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

اختبارات القدرات 2022

وأوضحت المصادر، الخطوط العريضة لاختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والإعلام والتمريض، تتمثل في أن يكون إجمالي عدد الأسئلة للاختبارات 100 سؤال، وأن تكون مدتها لا تقل عن ساعة ونصف ولا تزيد على ساعتين ونصف، مشيرة إلى أن درجة النجاح في مجمل الاختبارات لا تقل عن 60% كشرط أساسي لاجتيازها، مع الالتزام بالضوابط و القرارات التي حددها المجلس.

تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال اختبارات القدرات

وفي سياق متصل، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، لـ«الوطن»، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 دون رصد أي مشكلات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من امتحانات كل مادة يتم البدء في التصحيح بعد 72 ساعة بالنسبة للمواد الممتحن فيها بنظام الاختبارات الموضوعية، مشددا على ضرورة سرعة إعلان نتائج امتحانات التيرم في أسرع وقت.