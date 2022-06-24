غدا.. الأعلى للجامعات يناقش قواعد تنسيق 2022

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، غدًا السبت بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددً من الموضوعات المهمة التي تتمثل في متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، و التأكيد على ضرورة سرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنسيق الجامعات 2022، وكذلك الضوابط و القواعد الخاصة بتنسيق القبول 2022، والقرار الوزاري الخاص بالتنسيق.

حضور رؤساء الجامعات

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كل من رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية في تصريحات خاصة للوطن، أنه من المقرر أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مطلع شهر يوليو المقبل وفقا للخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، أن الامتحانات ستنتهي مطلع الشهر المقبل على أن يتم الكشف عن نتائج امتحانات «التيرم» خلال الشهر المقبل جميعا فور الانتهاء منها.