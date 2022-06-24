«الصحة»: المواطن لا يتحمل أعباء مالية عند الاستفادة من القوافل الطبية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» اليوم، لافتة الى أن الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المقرر أن تتضمنها القوافل الطبية، وحددت الوزارة التخصصات الطبية وتشمل «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

واستعرضت وزارة الصحة والسكان أماكن انطلاق الـ3 قوافل وهي: المنجاة الصغرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وعدن مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، والمركز الحضري مركز أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء.

المواطن لا يتحمل أي أعباء مالية

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن المواطن لا يتحمل أي أعباء مالية خلال مشاركته في القوافل الطبية، مشيرة الى أن القوافل الطبية لا تقتصر فقط على تقديم خدمة الكشف والعلاج ولكنها مزودة بصيدليات تقوم بصرف الأدوية وعمل الأشعة اللازمة وتحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى من المواطن.

القوافل الطبية تتغير مكانها بشكل يومي

وتابعت الوزارة القوافل الطبية تتغير مكانها بشكل يومي، لضمان وصول القوافل الطبية الى جميع المناطق النائية على مستوى محافظات الجمهورية، وناشدت المواطنين بضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية، خلال النزول للقوافل الطبية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي في مصر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية بجميع المستشفيات لمتابعة الوضع الوبائي المحلى والعالمي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.