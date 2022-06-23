«الصحة» تفتتح أولى عيادات المرأة الآمنة لحماية السيدات من العنف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح أولى عيادات المرأة الآمنة، لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي تعرضن العنف، بمركز طبي أهالينا في محافظة القاهرة، لافتا إلى أنه من المقرر انتهاء تجهيز 21 عيادة تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة، كمرحلة أولى خلال عام 2022.

تقديم الإسعافات الأولية النفسية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن عيادات المرأة الآمنة تقدم الدعم الصحي والنفسي من خلال خبراء متخصصين، لحماية المرأة من العنف، واستعرضت وزارة الصحة والسكان الخدمات التي يتم تقديمها، وهي خدمات الدعم الصحي والنفسي.

ولفتت إلى أن الإسعافات النفسية الأولية، السيدات اللاتي يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله، والتوعية والمشورة الصحية والاجتماعية للسيدات، فضلا عن تعريفهن باساليب حماية أنفسهم من التعرض للعنف.

الخط الساخن للعيادات المرأة الآمنة

وقالت وزارة الصحة والسكان يمكن التوجه للعيادة المراة الامنه للاستفادة من خدماتها والاتصال بالخط الساخن 15335، مؤكدة أن كل البيانات المتعلقة بالمستفيدات سرية، ولن يتم الإفصاح عنها لأي شخص.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، السيدات عند النزول داخل العيادات، للمشاركة الالتزام التام باتباع الاجراءت الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام وعدم التكدس، بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا والحفاظ علي استقرار المنحني الوبائي للفيروس.

وفي شأن متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من السيدات الحوامل ضرورة الحصول علي لقاحات كورونا، وقالت لقاحات كورونا امنه وفعاله للسيدات الحوامل وكذلك أمن للجنين، ويحميه من خطر الإصابة بالفيروس بعد الولادة لمدة تصل إلى 6 أشهر.

كما طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وقالت هناك انخفاض في أعداد اصابات فيروس كورونا، ووصلنا إلي صفر وفيات حالات حرجة وهو الأمر الذي نسعي الي الاستمرار فيه، مشيرة إلي عودة المستشفيات للحياة الطبيعية لها.