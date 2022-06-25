ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول القهوة لمدة شهر؟.. استشاري يوضح

كشف الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، ما يحدث للجسم عند الامتناع عن تناول القهوة لمدة شهر بالكامل، وقال إن أول أثر يحدث للجسم هو انتظام النوم بشكل جيد بدون أرق أو تقطع، لافتًا إلى ظهور أعراض أخرى، وهي الإحساس بالصداع المستمر والتوتر والرغبة الملحة لشرب القهوة وعدم التركيز.

ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن القهوة لمدة شهر بالكامل؟

وتابع استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تستمر أعراض ما بعد التوقف عن القهوة بحدوث انخفاض في معدلات القلق بشكل واضح جدًا، حيث إن الإسراف في القهوة من أقوى مسبّبات اضطرابات القلق، لافتًا إلى توقف حرق الجسم، لأن القهوة من مميزاتها زيادة الحرق.

وأضاف «نزيه» أنه بعد الامتناع عن القهوة لمدة شهر ستلاحظ فرقًا كبيرًا في لون الأسنان، حيث أن القهوة تسبب تصبغات واضحة، وليس القهوة فقط ولكن الكافين كله يؤثر على لون الأسنان، مشيرًا إلى عَرَض مهم يظهر بعد الامتناع عن القهوة، وهو الإحساس بالخمول، معلقًا: «الموضوع ده بيكون في أول أسبوع، القهوة بتعطي الجسم الإحساس بالحيوية والنشاط، بعد مرور الوقت الجسم بيرجع لطبيعته ويستعيد نشاطه من تلقاء نفسه».

فوائد الامتناع عن القهوة

وأوضح استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، أنه بعد الامتناع عن القهوة لوحظ انخفاض معدلات دخول الحمام، خصوصاً في الشتاء، لأن القهوة من أقوى مدرات البول، وقدم «نزيه» بعض النصائح للمواطنين بشأن تناول القهوة والكافيين، ونصح المواطنين بعد الإسراف في تناول أى مادة للكافيين، لما لها من أثر على جميع أجهزة الجسم، كالجهاز الهضمي والإصابة بارتجاع المرئ وزيادة ضعط الدم، وإصابة الجهاز العصبي، لأن الكافيين يعمل على زيادة ضربات القلب.