عيار ناري يودي بحياة شاب في الإسكندرية.. «كان قاعد على القهوة»

لقي شاب سكندري مصرعه إثر طلق خرطوش عشوائي، خلال تواجده على مقهى بمنطقة المطار محل سكنه شرق الإسكندرية، ما سبب حالة من الحزن على أبناء المنطقة، الذين دشنوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المطالبة بحقه وحق أسرته في القصاص ممن تسببوا في مقتله.

مشاجرة بالأسلحة النارية أمام مقهى

الجريمة التي وقعت منذ 3 أيام في نطاق مطار النزهة شرق الإسكندرية، أنهت حياة الشاب دميان زغلول، 30 سنة، ويعمل بمركز صيانة، وذاك عقب شجار تم بين مجموعة من المسجلين خطر ولهم معلومات جنائية، استخدموا خلالها بعض الأسلحة كان على رأسها سلاح الخرطوش الذي خرج منه العيار وأصاب الشاب وأدى لوفاته.

بدأت الواقعة حين تلقى مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مدير الأمن، بلاغًا من قسم شرطة سيدي جابر حول الحادث، وتوجهت القيادات الأمنية لموقع البلاغ، وتم القبض على جميع أطراف المشاجرة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

وأصدرت النياية العامة قرارًا بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة والاستماع لأقوال شهود العيان من جيران المنطقة الذين شاهدوا الحادث، فضلًا عن بدء التحقيق مع المتهمين في الواقعة، والتحفظ على أسلحة الجريمة.

«دميان» ليس له علاقة بالمشاجرة

مينا عادل، صديق المجني عليه، أكد إن «دميان» لا علاقة له بأطراف الواقعة، ولكنه كان يجلس على المقهى مثل غيره، وفوجئ بنشوب مشاجرة وإطلاق أشخاص من خارج منطقة المطار طلقات نحو المقهى انتقامًا من آخرين على إثر مشاجرة بينهما، فلقي صديقه مصرعه في الحال.

وأضاف «عادل» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سحب جسد صديقه من على الأرض وقت الواقعة، ولم يعرف كيفية إسعافه فحاول التوجه به إلى المستشفى، إلا أنه توفي ولم تفلح محاولة إسعافه، مطالبًا برد حق صديقه الذي توفي بطلقة دون أي ذنب.