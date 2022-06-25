تحرير 71 محضرا وضبط 775 طن أقماح قبل توريدها لجهات غير حكومية

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين، والزراعة، والوحدات المحلية بتحرير 71 محضر، وضبط 775 طن أقماح ، قبل توريدها لجهات غير حكومية، وذلك منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف الحملات التموينية بمختلف مراكز المحافظة لضبط منظومة توريد الأقماح ومنع تداولها خارج الإطار القانوني.

توريد الأقماح المضبوطة للشون والصوامع

ومن جانبه أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، أنه يتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتوريد الأقماح المضبوطة للشون والصوامع بنطاق المحافظة، لافتا إلى المتابعة المستمرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط حركة تداول الأقماح، ومنع أية مخالفات، مناشدا جميع المزارعين والتجار بتوريد الأقماح إلى الشون والصوامع الحكومية المخصصة لذلك.

توريد الأقماح تبلغ 16 موقعا على مستوى المحافظة

وأضاف وكيل وزارة التموين أن المواقع التخزينية بسوهاج المخصصة لتوريد الأقماح تبلغ 16 موقعا على مستوى المحافظة منها 9 شون، و 3 مراكز للتجميع، و3 صوامع، وهنجر، بسعة تخزينية 148 ألف و 368 طن.

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد ترأس الاجتماع الدوري الأسبوعي لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالي 2022م، بحضور كل من محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أبو الحمد السيد مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع.