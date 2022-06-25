درع «التفوق القيادى والتميز الوظيفي» من اليونسكو لوكيل تعليم مطروح

كرم مسؤولو منظمة اليونسكو الدولية عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح وأهدته درع التفوق القيادى والتميز الوظيفي تقديراً للتطور الواضح داخل المنظومة التعليمية والتعاون المثمر مع المنظمة الدولية من خلال تطوير المنتج التربوي في مدارس المحافظة وارتفاع نسب النجاح في مختلف المراحل التعليمية كان آخرها الشهادة الإعدادية عن العام الماضي، وذلك بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومديرة الادارات.

إهداء درع اليونسكو لمحافظ مطروح

وأهدي وكيل الوزارة، اليوم السبت، خلال فعاليات احتفالية منظمة اليونسكو التكريم إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديراً لدعمه المتواصل والمؤثر للعملية التعليمية وحرصه البالغ على تذليل جميع العقبات التي تواجه مدارس المحافظة مؤكدا أن التكريم والدرع وسام وشرف له خاصة انه مقدم من مؤسسة دولية يشار لها بالبنان في المجال التعليمي والثقافي والاجتماعي.

تكريم مدير التعليم العام بمطروح

وفي السياق ذاته قام مسئولوا منظمة اليونسكو بفرعها الأقليمي في مصر بتكريم اسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم ب مطروح، تقديراً للعطاء المتميز والجهد المخلص خلال المرحلة الماضية وتعاونه مع المنظمة مما ساهم في تطوير العملية التعليمية وتقديم الخدمات الطلابية.

تطوير منظومة التعليم برؤية 2030

وأكد وكيل تعليم مطروح أننا نعمل خلال الفترة الحالية على خطة جرى وضعها في إطار رؤية الدولة 2030 بالاهتمام بتطوير منظومة التعليم، في مختلف المجالات، كما يجرى إنشاء مدارس جديدة من خلال هيئة الأبنية التعليمية في مختلف المراكز والمدن لمواكبة الزيادة السكانية والاحتياجات وإحلال وتجديد بعض المدارس بجانب الصيانة البسيطة لمدارس أخرى استعدادا للعام الدراسي الجديد 2022/2023.