وكيل «تعليم مطروح» يتابع جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، لجان الثانوية العامة، خلال جولة تفقدية موسعة شملت إدارات الحمام والعلمين والضبعة التعليمية شرق المحافظة، والتأكد من مدى جاهزية المدارس التي سيقام بها امتحانات الثانوية العامة بحضور مديري الإدارات المعنية، معلنا جاهزية جميع اللجان، كما تفقد مدارس الحمام الثانوية بنين والحمام الثانوية بنات والعلمين الثانوية المشتركة والضبعة الثانوية المشتركة، وتابع جاهزية هذه المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة والإجراءات الاحترازية.

نظافة محيط مدارس اللجان

ووجه وكيل تعليم مطروح، اليوم الأربعاء، على هامش الزيارة لجميع مديري إدارات الحمام والعلمين والضبعة، بالتنسيق الفوري مع رؤساء المراكز والمدن لضمان نظافة محيط هذه المدارس التي بها لجان ثانوية عامة، ورفع أي مخلفات أو رواكد بجوار أسوارها وتنظيفها، ومراجعة نظافة اللجان من داخل أسوار المدرسة ونظافة دورات المياه.

تجهيز الاستراحات لمراقبي الثانوية العامة

وتفقد وكيل تعليم مطروح، الاستراحات الحكومية التي خصصتها المديرية لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل باللجان في إدارات شرق مطروح، ووجه لمشرفي الاستراحات الحكومية بتذليل أي عقبات على وجه السرعة لتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم المصري، وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك، وأيضا تطبيقا لتكليفات اللواء خالد شعيب، محافظ الإقليم، بتوفير الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات من أسرّة ومطاعم ومياه ونظافة مستمرة على مدار الساعة.

وأثنى وكيل تعليم مطروح على الجهود المبذولة من مديري الإدارات التعليمية لتجهيز اللجان وإعداد الاستراحات الحكومية لاستقبال المعلمين المشاركين في امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، ولفت إلى استمرار متابعة جميع اللجان في غرب مطروح حتى انطلاق الامتحانات.